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رياضة

أحمد بلال: بيراميدز أحدث طفرة في الكرة المصرية.. ويحتاج 30 عاما ليصبح جماهيريا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن نادي بيراميدز أحدث طفرة في الكرة المصرية بشكل عام، بتواجده ضمن الكبار، وأصبح المنافس الثالث خلف الأهلي والزمالك.

وأضاف أحمد بلال، أن التتويج بالكونفدرالية ليس صعبًا على بيراميدز، إلا أن الموسم المقبل في حالة حضور وتواجد جماهير في المدرجات سيكون من الصعب أن ينافس بيراميدز على التتويج بلقب الدوري.

واستكمل أحمد بلال، حديثه، أن غياب الجمهور، سيزيد من المنافسة بين الأندية بشكل كبير في الدوري الممتاز الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن بيراميدز يحتاج لـ30 عامًا ليصبح له جمهور، والتتويج بالعديد من الألقاب المختلفة، ليبدأ الجمهور الصغير مشاهدة نادٍ يتوج ببطولة، مضيفًا: «ممكن بيراميدز وقتها يكون عنده جمهور حقيقي مش جمهور بفلوس».

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نادي مصر بنتيجة (3-0) في مباراة الجولة 29 في الدوري المصري الذي حسمه الأحمر في الأسبوع الماضي.

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