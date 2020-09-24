AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة إنبي.. الاتحاد السكندري يستعيد خدمات ثلاثي الفريق

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
لاعبو الاتحاد السكندري
لاعبو الاتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
نجح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة الدكتور عمرو الأشلم وأحمد عبد اللطيف مخطط الأحمال ومحمد عبد الفتاح  المعد البدني، في علاج  وتجهيز الثلاثي عماد السيد حارس مرمي الفريق، وأحمد نبيل مانجة لاعب الوسط، وعمر الميداني من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام نادي إنبي والمقرر لها مساء يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الـ 29 من بطولة الدوري المصري .

وتسبب غياب الثلاثي عن المباريات الماضية لفريق الاتحاد السكندري في خلق أزمة فنية جديدة للجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف نظرا لأهمية المباريات.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لتحليل "رابيد تيست "، للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد وفقا للبروتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم للوقاية من فيروس كورونا.

وخاض لاعبو الفريق الأول تدريبات بدنية شاقة من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة والحصول علي ثلاث نقاط لضمان التواجد في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري خصوصا عقب نجاح سموحة في خطف المركز الخامس.

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الاطمئنان على اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز والعودة إلى الانتصارات من جديد من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور 3 إصابات جديدة بـ كورونا داخل الاتحاد السكندري

مسحة طبية للاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة المصري

20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة الحدود

الاتحاد السكندري يخوض تدريبات شاقة قبل مواجهة طنطا

قبل لقاء الاتحاد السكندري.. مسحة رابيد تيست للاعبي الأهلي في برج العرب

رابيد تيست ومعسكر مغلق.. الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

بسبب مكالمة طارئة.. ترامب يغادر مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ

رفضت إكمال الموسم.. هالة فاخر تترك برنامجها على قناة النهار وتوضح الأسباب

ظهور نادية أحمد السقا بعد تداول صور غير حقيقية لها على السوشيال ميديا

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

جلسة للخطيب مع فايلر لحسم قضية الرحيل.. والنحاس ويوسف أبرز المرشحين لتدريب الأهلي

إعدام و80 سنة سجن| ننشر السجل الجنائي للمتهم عمر الشحات عقب مصرعه أثناء هروبه من سجن طره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة