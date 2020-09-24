قبل مواجهة إنبي.. الاتحاد السكندري يستعيد خدمات ثلاثي الفريق

نجح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة الدكتور عمرو الأشلم وأحمد عبد اللطيف مخطط الأحمال ومحمد عبد الفتاح المعد البدني، في علاج وتجهيز الثلاثي عماد السيد حارس مرمي الفريق، وأحمد نبيل مانجة لاعب الوسط، وعمر الميداني من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام نادي إنبي والمقرر لها مساء يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الـ 29 من بطولة الدوري المصري .





وتسبب غياب الثلاثي عن المباريات الماضية لفريق الاتحاد السكندري في خلق أزمة فنية جديدة للجهاز الفني بقياد ة طلعت يوسف نظرا لأهمية المباريات.





وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لتحليل "رابيد تيست "، للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد وفقا للبروتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم للوقاية من فيروس كورونا.





وخاض لاعبو الفريق الأول تدريبات بدنية شاقة من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة والحصول علي ثلاث نقاط لضمان التواجد في المربع الذهبي لجدول ترتيب ال دوري المصري خصوصا عقب نجاح سموحة في خطف المركز الخامس.





وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الاطمئنان على اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز والعودة إلى الانتصارات من جديد من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.