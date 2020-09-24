لإفطار لذيذ .. طريقة عمل عجة بالبيض

عجة بالبيض من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل على مائدة الإفطار بأسهل الخطوات و أقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير عجة بالبيض
6 بيض
بصل مفروم
شبت
بقدونس
كزبرة
دقيق
طماطم مفرومة
فلفل رومي مفروم
زيت
ملح
فلفل أسود
خبز للتقديم
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طريقة تحضير عجة بالبيض
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180
-يجهز قالب بايركس مدهون بالزيت
-يخفق البيض، مع الدقيق، والملح والفلفل
-تضاف الخضراوات مع مزيج البيض والدقيق
-يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل، والملح والفلفل حتى يصبح شفاف اللون، ثم يضاف مع المكونات المتبقية ونقلب
-يصب المزيج في القالب
-يصب المزيج في القالب يخبز في الفرن حتى تمام الطهي