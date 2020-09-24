لإفطار لذيذ .. طريقة عمل عجة بالبيض

عجة بالبيض من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل على مائدة الإفطار بأسهل الخطوات و أقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير عجة بالبيض

6 بيض

بصل مفروم

شبت

بقدونس

كزبرة

دقيق

طماطم مفرومة

فلفل رومي مفروم

زيت

ملح

فلفل أسود

خبز للتقديم





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طريقة تحضير عجة بالبيض

-يسخن الفرن على درجة حرارة 180

-يجهز قالب بايركس مدهون بالزيت

-يخفق البيض، مع الدقيق، والملح والفلفل

-تضاف الخضراوات مع مزيج البيض والدقيق

-يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل، والملح والفلفل حتى يصبح شفاف اللون، ثم يضاف مع المكونات المتبقية ونقلب

-يصب المزيج في القالب

-يصب المزيج في القالب يخبز في الفرن حتى تمام الطهي



