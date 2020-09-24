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مرأة

لإفطار لذيذ .. طريقة عمل عجة بالبيض

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:29 ص
طريقة عمل عجة بالبيض
طريقة عمل عجة بالبيض
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هاجر هانئ
عجة بالبيض من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل  على مائدة الإفطار بأسهل الخطوات و أقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير عجة بالبيض
6 بيض 
بصل مفروم 
شبت 
بقدونس 
كزبرة 
دقيق 
طماطم مفرومة 
فلفل رومي مفروم 
زيت 
ملح 
فلفل أسود 
خبز للتقديم

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طريقة تحضير عجة بالبيض
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180
-يجهز قالب بايركس مدهون بالزيت
-يخفق البيض، مع الدقيق، والملح والفلفل
-تضاف الخضراوات مع مزيج البيض والدقيق
-يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل، والملح والفلفل حتى يصبح شفاف اللون، ثم يضاف مع المكونات المتبقية ونقلب
-يصب المزيج في القالب
-يصب المزيج في القالب يخبز في الفرن حتى تمام الطهي

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