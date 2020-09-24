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رياضة

رغم هروبه في الولاية الأولى.. الزمالك: لا توجد لدينا أزمة في التعاقد مع باتشيكو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:19 ص
باتشيكو
باتشيكو
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حسام الحارتي
قال أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه تم التعاقد مع باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لمدة عام.

وأضاف أمير مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، " باتشيكو سيتواجد معه 3 مساعدين، وسيتم تقديمه في مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل، لإعلان كافة التفاصيل".

وتابع أمير مرتضى منصور "لا توجد لدينا أزمة في التعاقد مع باتشيكو بسبب هروبه في الولاية الأولى".

وأتم أمير مرتضى منصور "المرحلة الحالية تختلف عن السابقة، وسياسة النادي تتم بشكل جيد للغاية".

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن اسم المدير الفني الجديد لـ الفريق، وهو البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك.

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