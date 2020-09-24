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برلمان

أحمد مرتضى منصور ينضم لحزب الشعب الجمهوري

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:53 ص
أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور
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أعلن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، انضمام نجله أحمد مرتضى منصور، لحزب الشعب الجمهوري.

يشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري ضمن 12 حزبا تخوض انتخابات مجلس النواب 2020، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكانت فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
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