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حوادث

ضبط 2.5 طن زيت طعام مجهول المصدر قبل بيعها بالشرقية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:57 ص
زيت طعام
زيت طعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (2,5 طن زيت طعام مجهول المصدر) بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات الزيوت - الكائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) تمهيدًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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