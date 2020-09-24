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أخبار العالم

رئيس وزراء كندا: الموجة الثانية من وباء كورونا بدأت

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن الموجة الثانية من تفشي وباء فيروس كورونا قد بدأت في بعض المناطق من بلاده، داعيا المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وقال ترودو في خطاب، أمس الأربعاء إنه "إن الموجة الثانية في ولاياتنا الكبرى ليست بصدد البدء، بل قد بدأت بالفعل، ونحن على أعتاب الخريف الذي قد يكون أسوأ بكثير من الربيع".

وناشد ترودو المواطنين لاتخاذ إجراءات احترازية ضد الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتلقيح ضد الإنفلونزا هذا الخريف وتحميل التطبيق للإنذار بوجود أشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس على مقربة من مستخدم التطبيق.

وأعرب عن قناعته بأن الكنديين سيتمكنون من السيطرة على الموجة الثانية من الفيروس، مشيرا إلى أنه لا يمكن تغيير الوضع الحالي، ولكن تصرفات الناس الآن ستؤثر على الوضع الوبائي الذي سيكون بعد فترة.

وسجلت كندا في الفترة الأخيرة قفزة في إصابات كورونا من نحو 300 حالة جديدة يوميا في منتصف أغسطس إلى 1248 يوم الثلاثاء الماضي.

ودعت كبيرة الأطباء الكنديين تيريزا تام لتكثيف الجهود لمنع انتشار الفيروس، وإلا سيكون هناك ارتفاع كبير في الإصابات، مما سيتطلب فرض إجراءات الإغلاق من جديد.

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