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حوادث

ضبط 70 ألف قطعة بسكويت فاسدة داخل مصنع سلع غذائية بالبحيرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:18 ص
بسكويت فاسد
بسكويت فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (70560 قطعة "بسكويت " مدون عليها علامات مختلفة) غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة كفر الدوار (بمحافظة البحيرة).

وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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