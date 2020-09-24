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سيارات

احرص على صيانة سيارتك بعد العطلة الصيفية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:16 ص
صيانة السيارة
صيانة السيارة
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أماني نوار
أكد نادي السيارات الألماني، أهمية العناية بالسيارة خاصةً بعد العودة من الرحلات الصيفية؛ للحصول على أفضل أداء للسيارة وتجنب الأعطال.

وقدم خبراء السيارات، عدة نصائح هامة لقائدي السيارات التي يجب اتباعها بعد رحلات السفر الطويلة لتجنب تعطلها ومنها:
 
-   يجب فحص الزيت والسوائل مثل زيت المحرك، وزيت القير، وزيت الفرامل، وسائل التبريد 
-   يجب فحص الإطارات للتحقق من أي أضرار، كما يجب فحص وضبط ضغط هواء الإطارات ويفضل التقيد بالضغط به 
-   تنظيف وغسيل السيارة بالكامل، إضافة إلى تنظيف صندوق الأمتعة، والمقصورة الداخلية جيدا.
-   ضرورة فحص الطلاء وهيكل السيارة للتأكد من عدم وجود خدوش.
-   ضرور فحص موتور السيارات خاصة إذا كنت سافرت أكثر من مرة في العطلة الصيفية.
-   حاول أن يتم الكشف داخل مراكز صيانة معروفة أن داخل توكيل السيارة حتى لا تتعرض للنصب، خاصة إذا كنت في حاجة إلى تغيير قطع الغيار أو الفلتر.
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