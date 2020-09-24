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فن

إعادة عرض مسرحية «عن العشاق» أكتوبر المقبل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:37 ص
مسرحية عن العشاق
مسرحية عن العشاق
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أحمد إبراهيم
قرر صناع مسرحية "عن العشاق" إعادة عرضها من جديد فى 15 أكتوبر المقبل، والمسرحية من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالشراكة مع صندوق التنمية الثقافية، ومن إخراج هانى عفيفى.

المسرحية "عن العشاق" مأخوذة عن كتاب "طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسى مع أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، بمصاحبة عزف حى لآلات العود والقانون والتشيللو مع الغناء والرقص والحكى والتمثيل لمجموعة من الشباب خريجى مركز الإبداع الفنى فى أجواء ساحرة للصحن المكشوف بقصر الأمير طاز الأثرى.

وكانت آخر أعمال المخرج هانى عفيفى مسرحية "تسجيل دخول"، وترصد بشكل ساخر وسائل التواصل الاجتماعى وتفاعلات الشباب مع المواضيع والقضايا المختلفة والعلاقات على العالم الافتراضى من خلال 6 أصدقاء يجتمعون فى بيت أحدهم أول 2011. 

ويطلبون "أوردر" من أحد المطاعم، ويظلون فى انتظاره سنوات يسجلون خلالها دخولهم العالم الافتراضى بكل ما يحمل من تشويش وتناقضات فى الأخبار والمواقف سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأيديولوجيًا.
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