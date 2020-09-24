أحد خريجي مبادرة مستقبلنا الرقمي: حصلت على فرصة عمل بـ 4 شركات في كندا وأمريكا وفرنسا والإمارات ..فيديو

روى إسلام ناجي، أحد خريجي مبادرة " مستقبلنا رقمي " تفاصيل تجربة التحاقه بالمبادرة التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب 100 ألف شاب مصري.





وقال "ناجي"، أثناء حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن عمره 33 عاما، وخريج كلية تكنولوجية أحد المعاهد الفنية الصناعية من الإسكندرية، متابعا "كنت بحاول أدرب نفسي، وأخذت كورسات أونلاين"، مشيرا إلى أنه كان يتابع كل مبادرات التدريب المختلفة، كما أنه حصل على كورس في مجال تطوير تطبيقات الموبايل، وذلك بدفع مقابل مادي للشركة.





وأوضح أن التدريب والعمل داخل المبادرة يعطي فوائد كبيرة ومهنية، مؤكدا "قمت عبر المبادرة بإعداد "بروفايل" على منصة حرة عالمية، وبعد 10 أيام من تخرجه حصل على فرصة عمل مع 4 شركات في كندا وأمريكا وفرنسا والإمارات"، مشددا على أن كل هذا بالعمل من المنزل، والعمل يتمثل في تهيئة المواقع لمحركات البحث العالمية لتسويق المنتجات.



