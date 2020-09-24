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رياضة

37 ميدالية متنوعة.. حصاد سموحة في بطولة الخماسي الحديث للجمهورية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:12 ص
أبطال سموحة
أبطال سموحة
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حسام الحارتي

حقق فريق الخماسي الحديث بنادي سموحة  نتائج طيبة خلال مشاركته الناجحة في بطولة الجمهورية للثنائى والتي اختتمت بستاد الإسكندرية الرياضي وحمام سباحة المركز الأوليمبي بسموحة.



حصد الفريق 37 ميدالية متنوعة (11 ذهبية و12 فضية و12 برونزية).



مرحلة 19 سنة مواليد 2002 – 2003 – 2004 أولاد:


حصد الفريق المركز الثالث تتابع وضم عمر خالد عبد العظيم وعمر أحمد أبراهيم


يضم الجهاز الفني العميد تامر عاطف رئيس للجهاز والعميد أحمد أبو الفتوح مدير فنى والكابتن خالد سعيد مدير اداري ويعاونه الكابتن شريف محمد صبحي والكابتن صابرين خميس اداريين.


كما يضم الجهاز الكابتن قاسم ود.شوكت والكابتن زيزو مدربين جري و يعاونهم د.أسامة والكابتن أحمد عبدالفتاح والكابتن طبانة.


والكباتن شويخ وحسام ومحمود ورامي مدربي سباحة و يعاونهم الكباتن أحمد على ومهاب ومهند.

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