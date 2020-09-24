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فن

بوسي شلبي تستعيد ذكريات طفولتها برفقة الراحل محمود عبد العزيز ..شاهد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الاعلامية الكبيرة بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتظهر في الصورة وهي برفقة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وصورة أخري لهما علي شكل قلب وهما طفلان.

وعلقت علي الصورة "تحدي صورتك وانت طفل".



وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.

وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

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#childhoodphotochallenge

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