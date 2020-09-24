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منوعات

مريح للغاية.. طبيب أمريكي يكشف ما يحدث في اللحظات الأولى من الموت

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
الموت وما بعده من الغيبيات التي لم نعلم عنه شيء مطلقًا سوى انتقال الروح إلى الدار الآخرة، ولكن ما يشعر به الشخص لحظة الاحتضار وما بعدها أمر مبهم للغاية، ولكن في محاولات للاقتراب من تلك اللحظات كشف طبيب عالمي كيف يبدو الموت وقال إن الموت عملية سلمية بل وممتعة.

قال الدكتور "سام بارنيا" مدير الرعاية الحرجة وأبحاث الإنعاش في كلية "لانجون" للطب بجامعة نيويورك في مدينة نيويورك ، إن الموت "مريح للغاية".

وقال الطبيب إن الأشخاص الذين مروا بتجربة الاقتراب من الموت يصفون أحيانًا مواجهات مع أقارب متوفين لكنهم يصرون على أن الإحساس ليس دليلًا على الحياة الآخرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

فيما يتعلق بالعملية الفيزيائية ، قال الدكتور" بارنيا| في حديث لـ Oz Talk: "الموت عملية ، إنها ليست لحظة سوداء وبيضاء، والنتيجة النهائية هي أن الأكسجين الذي يصل  الدماغ يقل عندما نكون على وشك الموت وهذا يتسبب في إغلاق دارات الدماغ لدينا ونصبح غير واعين للعالم الخارجي".
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"عندما يتوقف القلب ، تنطلق جميع عمليات الحياة لأنه لا يوجد دم يصل إلى الدماغ والكلى والكبد ونصبح بلا حياة وبلا حراك وهذا هو الوقت الذي يستخدمه الأطباء لمنحنا وقت الموت."

لكن الطبيب ، الذي ألف العديد من الدراسات والكتب حول موضوع الموت ، قال إن هناك عملية عقلية تركت الناجين من تجارب الاقتراب من الموت يتوقون إلى الموت مرة أخرى.

قال الدكتور بارنيا ، الذي أعاد آلاف المرضى من حافة الهاوية: "عندما نموت ، فإن هذه التجربة ليست مزعجة للغالبية العظمى من الناس، وأضاف :"'بالنسبة لأولئك الذين يموتون بشكل طبيعي ، حتى لو كان هناك ألم قبل الموت ، تصبح عملية الموت مريحة، وسعيدة للغاية ، هادئة".

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