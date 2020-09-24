برسالة مؤثرة.. ماجد المصري يتذكر حسن حسني ..شاهد

نشر الفنان الكبير ماجد المصري صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وجمعت الصورة الفنان ماجد المصري، بالفنان الراحل حسن حسني.





علق الفنان ماجد المصري على الصورة "عم حسن حسني كان اطيب قلب في الدنيا الله يرحمه".













وأوشك النجم ماجد المصري علي الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "الوجه الآخر"، والذي يتم عرضه حاليًا وحقق نجاحا جماهيريا حيث لم يتبقَ سوى 10% من أحداث المسلسل.





"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.