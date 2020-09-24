أمام سيارته الجديدة.. أحدث ظهور لـ عمر كمال يشعل إنستجرام

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





ويظهر في الصورة علي شكل كاريكاتير وهو يقف وخلفه سيارة من طراز "BMW X6" علي غرار سيارته الجديدة.





وكان قد طمأن عمر كمال، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة.













وكان أثار مطرب المهرجانات عمر كمال، قلق جمهوره عليه؛ بعد نشره صورة له، عبر خاصية "ستورى" على حسابه بـ "إنستجرام".





وعلي جانب آخر، كان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.