الملك سلمان: السلام في الشرق الأوسط خيار استراتيجي.. والسيسي يؤكد موقف مصر الداعم لحل الأزمة الليبية.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السيسي يدعو جميع الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حلّ الأزمة الليبية

مصر تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا.. و16 وفاة

الجيش الليبي يؤكد مقتل زعيم داعش بشمال أفريقيا

العراق يطالب الأمم المتحدة بالمساعدة في محاربة كورونا

ترامب يتوقع انتهاء انتخابات 2020 في المحكمة العليا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.











وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثنى خلال استقبال رئيس مجلس النواب الليبي، وقائد الجيش الوطنى الليبي، على الجهود والتحركات التي قام بها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي لدعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا.









وأضافت أنه ثمن موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبي، في مكافحة الإرهاب والتزامه بوقف إطلاق النار، داعيا كل الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة وإعلان القاهرة، مؤكدا موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.









وقالت "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 121 إصابة و16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 700 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة.









على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالأمم المتحدة، حيث أكد دعم المملكة للجهود الأمريكية الرامية لتحقيق السلام، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن السلام في الشرق الأوسط خيار استراتيجي، مؤكدا مساندة المملكة لما تبذله الإدارة الأمريكية الحالية من جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط.









وأكد أن المملكة لن تتهاون في مواجهة الدول الراعية للإرهاب، داعيا في ذات الوقت للتعايش السلمي والتكاتف بين دول العالم وشعوبها لمواجهة التحديات المشتركة، وأشار للدور الكبير الذي قامت به السعودية في مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش.









ونقلت "الجريدة" عن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، تأكيده مقتل زعيم تنظيم ‎داعش في شمال إفريقيا المدعو أبو معاذ العراقي في عملية حي عبد الكافي داخل سبها، قائلًا: "بعد مقتل الأنباري على يد الجيش الليبي في أحداث درنة في سنة 2015 تم تكليف أبو عبد الله العراقي بزعامة التنظيم في شمال أفريقيا".









واهتمت "القبس" بكلمة الرئيس العراقي، برهم صالح بالأمم المتحدة، حيث طالب بمساعدة دولية لمواجهة الأزمات العديدة التي يواجهها العراق خلال جائحة فيروس كورونا، وقال إن العراق اتخذ عددا من التدابير لوقف انتشار فيروس كورونا، الرغم الموارد المحدودة الناتجة عن سنوات من الحروب والحصار والعنف، لكن "الرحلة كانت طويلة وشاقة".









وأضاف صالح أن البنية التحتية الضعيفة في مواجهة ارتفاع أعداد القضايا لا تزال تشكل تحديًا مستمرًا، وقال: "يجب على الدول المتقدمة تقديم المساعدة للدول النامية لإنشاء بيئة لمكافحة الوباء والحد من آثاره الضارة".







