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سيارات

خلى بالك.. عيب خطير بمروحة تبريد سيارتك

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:00 م
خلى بالك..عيب خطير
خلى بالك..عيب خطير بمروحة تبريد سيارتك
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قسم السيارات
يعد نظام تبريد السيارة من أهم وسائل الأمان للمحرك، ويتمثل نظام التبريد في أمور عديدة، مثل الردياتير وقربة المياه، ولكن سوف نسلط الضوء على جزء هام للغاية وهو "مروحة التبريد"، فمن الطبيعي أن تبدأ مروحة التبريد في العمل كلما ارتفعت درجة حرارة السوائل، وذلك لتوفير درجة الحرارة المثالية للمحرك، إلا أنه فى بعض الأحيان قد يستمر عمل مروحة التبريد دون توقف.


فى إطار ذلك يكشف "صدى البلد" الإخباري عن أهم الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى حدوث هذا العطل، والتي تجعل مروحة التبريد تعمل دون توقف.


1- نقص مياه الردياتير 
من الأمور الهامة التي يجب التأكد منها هو فحص مياه الردياتير والتأكد من عدم وجود نقص في مستوى المياه بداخله، لأن ذلك يجعل مروحة السيارة تعمل باستمرار، ففي ذلك الوقت تكون هي المسئولة الوحيدة عن عملية تبريد المحرك.


2- انسداد دورة المياه
من فترة إلى أخرى يجب غسل دورة المياه الخاصة بسيارتك، حتى لا يحدث أي انسداد ناتج عن صدأ في قنوات المياه الخاصة بنظام التبريد.


3- خلل حساس الحرارة
من الوارد أن يحدث خلل في حساس الحرارة الخاص بالسيارة، ينتج عنه إعطاء قراءة خاطئة لمروحة التبريد، يجعلها تعمل دون توقف.


4- غطاء الردياتير  
التأكد من إحكام غلق "غطاء الردياتير"، وذلك لتجنب اندفاع وخروج سائل التبريد من نطاقه المحدد، حتى لا يكون هناك أي نقصان في مياه "الردياتير" وما يحدثه ذلك من عواقب.


5- عطل فنى داخل "وش السلندر"
عند وجود هذا العطل فسوف يترتب على ذلك ارتفاع كبير في درجة حرارة المحرك، وهو ما يستلزم معالجته سريعًا.
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