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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الخميس 24 -9-2020 في سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

وبلغ سعر البطاطس 3 جنيهات للكيلو، وتراوح البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، والكوسة 4 و6 جنيهات للكيلو.



بينما سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش 2 و5 جنيهات، والفاصوليا 17 جنيها للكيلو، والباذنجان الرومي والبلدي والأبيض جنيها واحدا، و3.25  جنيه للكيلو.

 أما الفلفل الرومي  البلدي فتراوح سعر الكيلو منه بين 2 و5 جنيهات، والفلفل البلدي الحامي بين 1.5 و3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ12 جنيها للكيلو.


وبلغ سعر كيلو الملوخية نحو 3 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والبامية بـ17 جنيها للكيلو.


وعلى مستوى الفاكهة، تراوح سعر كيلو العنب الأصفر والبناتي بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والليمون الأضاليا بين 3 و6 جنيهات للكيلو.


أما العنب الرومي  الأحمر، فتراوح سعر الكيلو منه بين 6 و9 جنيهات، والعنب الكرمسن بين 6 و9 جنيهات، والتفاح الأمريكي الإيطالي بين 17 و23 جنيها للكيلو، والبلح السماني بـ5 جنيهات للكيلو، والبلح الزغلول بـ 8 جنيهات.
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