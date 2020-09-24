طريقة عمل اللحوم والدجاج في الفرن

عمل اللحمة بطريقة جديدة .. أمر تسعى إليه الكثير من ربات البيوت، لتفاجىء أسرتها بمائدة طعام لا تنسى وبمذاق أشهى من المطاعم هل أنت من هؤلاء السيدات وتسعين للبحث عن طرق جديدة لطهى اللحوم.. إليك طرق مختلفة سهلة وسريعة وشهية فى الوقت نفسه لتحضير أطباق اللحم

طرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن .. فاهيتا اللحم فى الفرن للشيف نجلاء يوسف

عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. مقادير فاهيتا الدجاج

- صدور دجاج فيليه مقطع شرائح

- بصلة كبيرة مقطعة طوليا

- 3 فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر مقطع شرائح

- 3 فصوص ثوم

- عصير نصف ليمونة

- صويا صوص

-ملح وفلفل ورشة كمون ورشة كزبرة جافة ورشة زنجبيل و رشة قرفة و رشة بابريكا

- ملعقة زيت صغيرة

عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. الطريقة لتحضير الفاهيتا فى الفرن :

- في طاسة نضيف الزيت ونضع شرائح اللحم و تشوح ونضيف جميع التوابل ونشوح دقيقتان وحلقات البصل

- يضاف الفلفل الألوان والثوم المفروم ويتم التشويح مرة أخرى

- نضيف الصويا صوص مع عصير الليمون ونشوحها ثم توضع فى الفرن لمدة 10دقائق وتخرج من الفرن ويتم وض قطعة من الفحم وملعقة زيت فى ورقة فويل ويتم إغلاقها ووضعها فى المنتضف وتقدم ساخنة مع خبز كامل الحبة وسلطة زبادي.

طرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن.. طرق جديدة لعمل اللحمة المكعبات

- المقادير لطريقة عمل اللحمة المكعبات للشيف إلهام فتحى :

كيلو لحم من الكتف يقطع مكعبات.

بصلة متوسطة مفرية ناعمًا.

2ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ملح ، فلفل، بهار.

1/2 كيلو عش الغراب يقطع انصافا

معلقة كبيرة زبد

2ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة مستردة

3ملاعق كبيرة كريمة لباني.

طرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن .. الطريقة لعمل اللحمة المكعبات..

•يتبل اللحم بالبصل والملح والفلفل ويغطى ويترك 5 ساعات فى الثلاجة

• في الزيت يشوح اللحم حتى يحمر يضاف إليه الماء ويغطي ويترك على النار.

• يوضع الزبد على النار ويضاف إليه الدقيق ويقلب ويضاف إليه المستردة والكريمة و ماء.