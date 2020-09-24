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أخبار العالم

سياسي بحرينى يكشف تداعيات اتفاق السلام البحرينى الإماراتي مع إسرائيل على المنطقة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:45 ص
اتفاق السلام البحرينى
اتفاق السلام البحرينى الإماراتى مع/ إسرائيل
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مــيــس رضـا

قال الإعلامي والمحلل السياسي البحرينى سعيد الحمد، إن الخطوة الأخيرة لكل من الإمارات والبحرين بعقد اتفاق سلام مع إسرائيل تأتى فى إطار سعيهما لتحقيق السلام العادل في صيغة تنسجم مع إيقاع العصر القائم على الحوار بديلًا للحروب، فقد أثبتت كل التجارب أن ما لم تحققه الحروب حققه السلام، والآثار كثيرة للسلام تشمل المجال الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وغيرها.

 

وأوضح "الحمد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن منطقتنا تحتاج إلى الاستقرار في ظل التهديدات الإيرانية التوسعية لدول خليجنا العربي، وبالنتيجة فتحصين بلداننا هو المهمة الملحة أمام هذه التهديدات والعلاقات القائمة على احترام الحقوق والتعايش مع الشعوب الأخرى يحصن بلداننا من تهديدات إيرانية تستهدفنا، والعلاقات السلمية تحمي الحقوق الفلسطينية وتنجز لهم ما عجزت الحروب عن تحقيقه كما أشرنا ولنا في اتفاقيات السلام بين أمريكا وفيتنام خير دليل.

 

 وأضاف المحلل السياسي البحرينى: "نحن الآن نطوي مرحلة المواجهات لنفتح مرحلة التفاهمات لخير ومصلحة الشعوب العربية بالسلم والسلام مشروعًا حضاريًا نراكم من خلاله مكتسباتنا".


وحول إمكانية أن تسهم خطوات السلام فى مكوث فلسطين على طاولة السلام، قال "الحمد": "نأمل أن تتحلى القيادات الفلسطينية بالواقعية وتبدأ أولا بترميم علاقاتها مع بعضها البعض وإصلاح بيتها الداخلي من تصدعاته لتبدأ مرحلة تفاوض مثمرة لشعبها لا لأشخاصها وأحزابها وتنظيماتها".

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