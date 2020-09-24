مصر تصدر 977.7 ألف طن رخام وجرانيت.. و50% تراجعاً في صادراتها للصين

تراجعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020 لنحو 977.677 ألف طن في مقابل 1.585 مليون طن خلال نفس الفترة من 2019 بنسبة انخفاض 38.3%.





وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء وحصل "صدى البلد" على نسخة منه، الخميس، تراجع قيمة صادرات الرخام والجرانيت خلال تلك الفترة بنسبة 15% لتسجل 110 ملايين دولار في مقابل 129 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.





كما أظهر التقرير أنه تم خلال الفترة ” يناير-يوليو 2020″ التصدير الى 101 دولة منهم 7 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت(الفلبين-اثيوبيا- الكونغو برازفيل-النرويج-ارمينيا- دومينيكا-بوركينا فاسو).

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واستحوذت 5 دول ” ليبيا، الصين، السعودية، كوريا الجنوبية، الجزائر” على 57.1% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 62.77 مليون دولار بحجم كميات يصل لنحو 670.665 ألف طن وبنسبة 68.6% من الكمية.





واحتلت ليبيا المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020 حيث تم تصدير 114.401 ألف طن بقيمة بلغت 17.084 مليون دولار في مقابل 17.834 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع قدره 4%.





وجاءت الصين في المرتبة الثانية بأهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري في ظل انخفاضها بنسبة 50% لتبلغ 16.474 مليون دولار من خلال تصدير 268.029 ألف طن في مقابل 32.822 مليون دولار.







وكانت الصين قد أغلقت معظم المصانع منذ بداية العام الجاري خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أثر على حركة التجارة من وإلى الصين.





وهبطت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الكويت بنسبة 56% لتبلغ 3.334 مليون دولار في مقابل 7.56 مليون دولار، ولبريطانيا بنسبة 21% لتسجل 4.023 دولار مقابل 5.115 مليون دولار، وللمغرب بنسبة 13% لتسجل 4.159 مليون دولار مقابل 4.766 مليون دولار.





وسجلت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى السعودية نموا بنسبة 34% لتبلغ 14.687 مليون دولار من خلال تصدير 174.104 ألف طن في مقابل 10.932 مليون دولار، ولفرنسا بنسبة 9% لتبلغ 3.233 مليون دولار مقابل 2.965 مليون دولار.







وزادت قيمة صادرات الرخام والجرانيت المصري إلى كوريا الجنوبية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 59% لتبلغ 7.97 مليون دولار من خلال تصدير 69.986 الف طن، في مقابل 5.007 مليون دولار، والإمارات بنسبة 48% لتسجل 5.12 مليون دولار مقابل 3.459 مليون دولار.





وارتفعت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت للجزائر بنسبة 16% لتسجل 6.555 مليون دولار قيمة تصدير 44.145 الف طن في مقابل 5.639 مليون دولار.