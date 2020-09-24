تنفيذي الحسنة يناقش الاستعدادات لسيول الشتاء

شمال سيناء ، برئاسة المهندس أحمد عبد الحليم، نيابة عن اللواء أسامة أحمد محمود عفش ' رئيس مركز ومدينة الحسنة.





تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المشاكل الخدمية التي تخص جميع قرى مركز ومدينة الحسنة.



حيث تم مناقشة وحل مشكلة المياه بجميع القري والتجمعات لتوفير حصة المياه للمواطنين ، وتم التنبيه بسرعة دفع متأخرات الأراضي الزراعية علي الأبار.



الي جانب الاستعداد لزيارة اللواء المحافظ لمركز ومدينة الحسنة يوم 10/10/2020 وذلك لافتتاح المدرسة الثانوية ووضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية الصناعية.



كما تم مناقشة خطوات الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة علي مستوى المركز ، والتي ستعقد في المرحلة الثانية بمحافظة شمال سيناء يومي ٨،٧ نوفمبر المقبل.



كما تم مناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد واستعداد الإدارة التعليمية بالحسنة كما أفاد مدير إدارة الحسنة بذلك من جميع النواحي الإدارية وتوفير المدرسين بجميع المدارس.



وتم مناقشة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول قبل حلول موسم الشتاء القادم.



وأكد المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب المركز والمدينة خلال الاجتماع بضرورة الالتزام وتنفيذ تعليمات اللواء رئيس المركز والمدينة، من أجل خدمة المواطنين داخل المركز والمدينة ونعمل على حل جميع المشاكل لتسهيل مصالح المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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وتم مناقشة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول قبل حلول موسم الشتاء القادم.وأكد المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب المركز والمدينة خلال الاجتماع بضرورة الالتزام وتنفيذ تعليمات اللواء رئيس المركز والمدينة، من أجل خدمة المواطنين داخل المركز والمدينة ونعمل على حل جميع المشاكل لتسهيل مصالح المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.اقرا ايضا:

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