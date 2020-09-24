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أخبار العالم

أمطار ورياح شديدة وغبار.. تعرف على طقس السعودية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:40 ص
رياح قوية - ارشيفي
رياح قوية - ارشيفي
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محمود نوفل
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، رياحًا متوسطة لشبه قوية بمناطق، كما توقع هطولات بمواقع أخرى.

وغرد الحصيني مفصلًا عبر حسابه في تويتر قائلا: "رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط  على أجزاء من المدينة، وبين القصيم وسدير وشقراء وساجر، وعلى عفيف والدوادمي وشمال الشرقية والكويت والساحل الغربي وأقصى شمال الشمالية".

وقال: ‏"متوقع بإذن الله أمطار على مرتفعات جازان وعسير".

ويُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

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