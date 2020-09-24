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أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص في هجوم لحركة الشباب على حافلة بكينيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بمقتل 3 أشخاص، وذلك عقب هجوم نفذته جماعة الشباب على حافلة في مدينة مانديرا الكينية.
 

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن أربعة مسئولين أمريكيين مجهولين أن قادة أفريكوم يطلبون الإذن بتنفيذ ضربات بطائرات بدون طيار عبر الحدود الصومالية الكينية في ظل ظروف معينة.


ووفقًا للتقرير، أثارت الغارة عبر الحدود التي شنتها حركة الشباب ضد مهبط طائرات ماندا باي التابع لمعسكر سيمبا، الذعر في مقر أفريكوم في شتوتجارت بألمانيا، بشأن عدم قدرتها على الرد بهجمات جوية على توغل آخر، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز


وتم تنفيذ الغارة في 5 يناير من قبل أقل من 20 مسلحًا، لكنهم قتلوا ثلاثة أمريكيين - جندي ومقاولان أمنيان - ودمروا عدة طائرات، بما في ذلك طائرة استطلاع وطائرتي هليكوبتر، بالإضافة إلى ثلاث طائرات أخرى.


ولم يعلق المتحدث باسم أفريكوم، الكولونيل كريستوفر ب. كارنز، بشكل مباشر على الاقتراح، لكنه قال لصحيفة "التايمز" إن القيادة "تدرك بالتأكيد الحاجة إلى ممارسة ضغوط دولية متسقة على حركة الشباب ومراقبة نشاطهم ووجودهم ومواجهتهم بنشاط من أجل منع انتشارها. يمكن أن يتخذ هذا عدة أشكال".


وفقًا للمسئولين المجهولين، فإن مسودة المبادئ التوجيهية لن تسمح فقط بضربات دفاعية في كينيا، ولكن أيضًا الهجمات الهجومية إذا تم تبريرها على أنها استباقية. 


ومع ذلك، سيقتصر التفويض على المقاطعات الحدودية في جاريسا ولامو - حيث يقع خليج ماندا - وستتطلب أي إضرابات موافقة صريحة من نيروبي.
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