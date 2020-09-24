كيف تحصل على أفضل إضاءة للمنزل

هناك حيل حول كيفية جعل الغرفة تبدو أكبر وأكثر إشراقًا وأكثر راحة باستخدام الأضواء.

من المهم معرفة نوع الإضاءة المتاحة وأيها تختار فيما يتعلق بأبعاد وشكل الغرف ونظام تلوين الغرف.

تذكر أن الضوء الغالي والجميل يفقد سحره إذا لم يتم وضعه في المكان المناسب ، لذا اختر الإضاءة المناسبة للمكان المناسب.

كل غرفة لها موضوعها الخاص ونظام الإضاءة. الإضاءة المناسبة تجعل الغرفة جذابة كما أنها توفر الطاقة.

كشف موقع dekoor ،عن كيفية اختيار أفضل إضاءة فى منزلك.

يمكنك استخدام الأضواء الموضعية على كل جانب من الرواق للترحيب بالزوار. يجب أن يكون اتجاه الأضواء نحو مكان الترحيب حتى لا يضرب الضوء العين عند المدخل.

يجب أن يكون لطيفًا للترحيب الحار.

نظام إضاءة غرفة المعيشة يضفي الحيوية على وقت الفراغ والاسترخاء. تقضي خمسة وتسعون بالمائة من الليل في غرفة المعيشة ، والقراءة ، والرسم ، والتحدث إلى الأصدقاء ، ومشاهدة التلفاز ، فأنت بحاجة إلى إضاءة مريحة ، وإضاءة موضعية ، وأضواء ليلية.

مخطط غرفة النوم لبيئة مريحة وهادئة للنوم واللعب. ضوء طبيعي لأعمال النهار. في الليل ، أنت بحاجة إلى مصباح طاولة على طاولة جانبية للسرير مع خيارات الإضاءة الساطعة والناعمة. الضوء الساطع للقراءة والضوء الخافت للمساعدة في التحرك في الغرفة وإبعادك عن الاصطدام بالأثاث أو الجدران.

في المطبخ، يجب أن يكون مخطط الإضاءة لديك عمليًا وفعالًا للمساعدة في صنع الطعام. الإضاءة الفلورية المعلقة من السقف هي الأفضل.

يجب أن يكون مخطط الحمام مبهجًا ولكنه عملي. بقعة ضوء أعلى الحوض وضوء الفلورسنت من السقف لاستخدامها عند الاستحمام أو لأغراض أخرى

. ضوء الطاقة الشمسية هو الخيار الأفضل للحديقة.

يجب استخدام أضواء المؤقت في الشرفة الأمامية والممر. يمكنك شراء هذه الأشكال والأشكال المختلفة.

ضع في اعتبارك أنك تريد اختيار الإضاءة المناسبة لأنك تريد أن تعبر عن منزلك وعن نفسك.