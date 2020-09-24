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فن

مي كساب توضح حقيقة رسالتها الأخيرة عن الظلم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حرصت الفنانة مي كساب، على توضيح حقيقة رسالتها عن الظلم التي كانت قد كتبتها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

والتي قالت بها: "ربنا كبير وعدل وحق وبيجيب حق المظلوم ولو بعد حين ثقوا في نصر الله وفِي دعوه المظلوم"، الأمر الذي جعل بعض المواقع ورواد السوشيال ميديا يظنون إنها تعلق على انفصال زوجها أوكا عن أورتيجا.

الأمر الذي دفع مي كساب، للخروج عن صمتها وتوضيح حقيقة الأمر، حيث قالت في تغريدة أخرى "غلطانين جدا في الخبر ده وكلامي مالوش أي علاقه بتفسيركم أرجو تحري الدقة".

يذكر أن مي كساب، قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "اللعبة". 

"اللعبة" شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، من بينهم أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.
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