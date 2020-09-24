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تعليم

جامعة الفيوم: عوض الله رئيسًا لقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة.. وعبد الكريم وكيلا للهندسة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أصدر االدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور عاطف عبد التواب عوض الله، الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، رئيسًا لقسم الأراضي والمياه بالكلية.


كما أصدر رئيس جامعة الفيوم، قرارا رقم (1236) لسنة 2020 بتعيين الدكتور محمد عبد الكريم عبد الحميد علي، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، وكيلا لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.


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وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له.


 وبناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له.

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