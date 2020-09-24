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أخبار العالم

الصحة البريطانية تعلن توفير 30 مليون جرعة من لقاح كورونا المنتظر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:58 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن توفير 30 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المنتظر للحالات الأكثر احتياجا. 

وسجلت الصحة البريطانية، أمس لأربعاء، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ مايو الماضي. 

وقالت الصحة البريطانية إنها سجلت 6178 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط. 

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بلاده ستكون بحاجة إلى إغلاق كلي ثان للسيطرة على انتشار فيروس كورونا إذا لم تنجح الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون.


تأتي تحذيرات راب بعد يوم من إعلان جونسون، فرض إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة.

وقال جونسون، في كلمته أمام مجلس العموم، إن الحكومة ستدخل قيودًا جديدة، مع تحقيق التوازن بين إنقاذ الأرواح وحماية الوظائف.

وأكد أن الإجراءات الجديدة لا تتضمن العودة للإغلاق الذي تم فرضه في مارس الماضي، لافتا إلى أن الجامعات والمدارس والمكاتب ستبقى مفتوحة.
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