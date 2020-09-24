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هند النعسانى: التمس الأعذار للبعض.. ولو فى حد مهتم بيك حافظ عليه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية هند النعسانى، مقدمة برنامج صباح البلد، إن الجملة الأشهر فى العلاقات "الاهتمام مبيطلبش" ، منوهة إلى أن الاهتمام يصبح أحلى عندما يأتى فى وقته بدون تلميح أو طلب.

وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن لكل قاعدة استثناء، فإن كان هناك شخص يهتم ويسأل عليك طوال الوقت وبدأت بالانشغال بشيء آخر، فعليك رد الاهتمام والسؤال عليه".

وأشارت الإعلامية هند النعسانى، إلى أن الشخص الذي يهتم بمعرفة تفاصيل يومك، قد ينشغل عنك لأمر ما، فعليك السؤال والاطمئنان عليه، متابعة: "بلاش نقول بطل يهتم بيا وبطل يحبنى، وبادر بالسؤال أولًا.

وتابعت  الإعلامية هند النعسانى، أن كان لهذا الشخص رصيد من الحب قوى لديك، فقد يكون فى أشد الحاجة للقائك والحديث معك، ولكن ضغوط الحياة هى من أثرت عليه في فترة ما، مضيفة: "نلتمس الأعذار لبعض، ولو فى حد مهتم بيك حافظ عليه".
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