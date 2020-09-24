بدء موسم حصاد الذرة الرفيعة في الفيوم





بدأت اليوم محطة البحوث الإقليمية بالفيوم بإشراف الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية موسم حصاد الذرة الرفيعة واخذ العينات الخاصة بالاصناف المختلفة





تبين لمسئولى محطة البحوث الزراعية بالفيوم ، بعد أخذ العينات آن افضل الاصناف المنزرعه كان صنف الذره الرفيعه ١٠، والذى فاق فى انتاجه كل الاصناف المنزرعه فى الوجه القبلى.









قال الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية إن موسم حصاد الذرة الرفيعة، وهى واحدة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، التى تدخل فى صناعة الخبز وأعلاف المواشى وغيرها من الاستخدامات وهى من المحاصيل، التى تحتاج إلى عمالة كثيرة فى موسم الحصاد، مما يجعله فاتحة خير للعمالة اليومية والفلاحين كنظيره من محصول القطن الذى يحتاج إلى ذات العمالة، أو أكثر بل يعتمد أيضا على أعمار أصغر سنا.

واوأوضح أن محصول الذرة الرفيعة من المحاصيل الهامة للفلاح ومصدر دخل مهم سنويا وينتظر الفلاح من العام للعام.





واضافت الدكتوره ولاء فتحى مصطفى مدير ادارة التجارب الزراعيه بالفيوم أن الموسم الصيفى من أفضل المواسم بالنسبة للعمال، والذين لا يملكون دخول منتظمة حيث إن هناك أكثر من محصول منها القطن الجنى وقلع الحطب، وأيضا الذرة الشامية من احصاد وقطع القناديل وكلها فى النهاية تعود بالنفع على العامل الذى يعتبر هذا الموسم من أفضل المواسم ، وأحسنها وخاصة أنها تأتى تزامنا مع مصاريف الدراسة والمدارس للأبناء مما يجعل هذا الموسم ،وهو موسم الزراعات الصيفية موسم دخل هام لمحدودى الدخول.





واشارت المهندسه سها مديرة ادارة التجارب الزراعيه بالادارة المركزيه للمحطات والتجارب أن إدارة التجارب تقوم بالمتابعة الدورية للفلاحين فى كافة المواسم والزراعات ونقوم بعقد الندوات الإرشادية المستمرة للفلاحين بما يضمن خروج المحصول فى أفضل جودة ويحقق المراد منه وأفضل الإستفادة للفلاحين.





وأضافت ان وزارة الزراعة أصدرت تعليماتها بشأن التخلص من مخلفات المحاصيل الزراعية الخاصة بالذرة الرفيعة والشامية "البوص" بعد حرقها فى الزراعات الأمر الذى يؤدى إلى إيذاء المواطنين وحدوث الإختناقات والأدخنة التى تحدث يوميا للكباروالصغار.