تركيب البلدورات بالطريق قبل المرحلة الاخيرة للرصف بجنوب الأقصر.. صور

تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الاقصر ، صباح اليوم أعمال تركيب البلدورات بالطريق الذي يخدم مدخل اسنا من الناحية الشرقية بداية من مدخل كمين اسنا الشرقي حتى مدخل قناطر اسنا الجديدة ومدخل الري والذي تم رصفه بطول 700م بعد أن تم إحلاله بالكامل .









ياتى ذلك في إطار توجيهات السيد المستشار محافظ الاقصر للسادة رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى الطرق ورفع كفاءتها ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات داخل المركز





وتم تنفيذ الأعمال بهذا الطريق طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أي تصدعات مرة أخرى





حيث إن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية ويعد طريق هام وحيوي لمدخل إسنا .





وجار الآن تركيب البلدورات بطول الطريق من الجانبين قبل وضع الطبقة السطحية للأسفلت كما سيتم تركيب بلاط أرضى داخل البلدورات وعلى جانبي الطريق ليكون ممرا وممشى للمواطنين كما سيتم تجميل الشارع بأكمله .





وأن الرصف سوف يشهد عدة شوارع بمدينة اسنا والتي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها.