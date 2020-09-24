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زعزعة استقرار الدول.. اللواء محمد الشهاوى يوضح أهداف حروب الجيل الرابع

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب محمد الشهاوى
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شيرين عادل
قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، إن حروب الجيل الرابع هى تطور لأنواع الحروب التقليدية.


وأضاف "الشهاوى"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الحروب الإلكترونية نشأت عن طريق جماعات إرهابية لدول تجندها لزعزعة الاستقرار فى الدول.


وأشار إلى أن الهدف الأساسى من الحروب الإلكترونية هى زرع اليأس فى نفوس الدول المستهدفة والذى ينتج عنه الغضب والفوضى.


ولفت إلى أن حروب الجيل الأول بدأت بالأسلحة، ثم ظهرت فى عام 1800 مواد الديناميت والمتفجرات وتلتها بعد ذلك تباعا حروب الجيل الثانى والثالث فى حروب المعركة ومنظومات التسليح والدبابات.


وأوضح أن الحروب تطورت تدريجيا حتى بدأ التفكير فى محاربة الدول من الداخل عن طريق حروب الجيل الرابع، والتى تعتمد على قوة العقل والمال بعيدا عن الأسلحة.
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