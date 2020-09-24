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توك شو

60 ألف شائعة خلال شهرين.. خبير أمنى يكشف خطورة مدمنى السرايا الزرقاء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
حروب الجيل الرابع
حروب الجيل الرابع
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شيرين عادل
قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن حروب الجيل الرابع استخدمت مواقع التواصل الاجتماعى، والتى ساعدت بدرجة كبيرة فى انتشار الشائعات.


وأوضح "الشهاوى"، خلال  استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن مصر تعرضت مؤخرا لـ 60 ألف شائعة خلال شهرين.


وأضاف أن هدف الشائعات فى حروب الجيل الرابع هو فقد الثقة بين الشعب وقيادته فى الدول.


ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى تعمل على سرعة اننشار الشائعات وإدمان الشباب تصفح هذه المنصات.


وأكد أن مدمنى التواصل الاجتماعى تعرف فى جروب الجيل الرابع بمصطلح "مدمنى  السرايا الزرقاء" لإدمانهم الشديد بهذه المنصات لعدد ساعات يتخطى 10 ساعات يوميا.
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