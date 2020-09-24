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7 سنوات من الجهد والإنجازات.. إشادة بفترة تولى المهندس محسن صلاح المقاولون العرب.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح
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ريهام فيكتور
وجهت الإعلامية هند النعسانى، التحية والتقدير لكل رجل تحمل المسؤولية وعمل بجهد وإخلاص كبير جدًا لخدمة وطنة، موضحة أنها تخص بالذكر المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب.

وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال تقديمها برنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى، أحمد حمدى، أن المهندس محسن صلاح انتهت فترة توليه المسؤولية لواحدة من أكبر الشركات الوطنية فى مصر وهى شركة المقاولون العرب.

وأشارت الإعلامية هند النعسانى، إلى أن 7 سنوات من الجهد والعرق والعمل الكبير فى خدمة بلادنا الغالية مصر، قضاها المهندس محسن صلاح فى موقع المسئولية، موضحة أن هناك 7 سنوات شهدوا العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى أقيمت على يد رجال المقاولون العرب فى كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتابعت الإعلامية هند النعسانى، أن الإنجاز والعمل تخطى ليصل إلى العديد من البلدان العربية والإفريقية، مشيرة إلى سجل حافل لا بد أن يفخر به المهندس محسن صلاح وكل رجال المقاولون العرب.
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