AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان: الاستفادة من الموارد البشرية للإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية والتوسع العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وشدّد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والعمالة المتاحة لدى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وتوزيع تلك العمالة بما يتلاءم مع متطلبات العمل، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة.

اقرأ أيضًا:

وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت متابعة خطوات إنشاء إدارة مركزية لمتابعة تنفيذ أعمال إزالة المخالفات والتصدى لها قبل ظهورها، وكذا مراجعة بعض القرارات الوزارية التى تحتاج إلى تحديث من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية بالمدن الجديدة، ولدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع الاستثمارات المختلفة بها.

واستمع الوزير إلى شرح ملخص عن موقف تنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع التى تتولى الهيئة تنفيذها حاليا فى ربوع مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاصة في المدن الجديدة.. إدارة الأزمات بالإسكان تبحث مواجهة سيول الشتاء

وزير الإسكان: التعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى وبدء الإزالات بعد انتهاء فترة تطبيق القانون

دليل للأنشطة.. ضبط العمران بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وتعميم نموذج موحد بالمحافظات

وزير الإسكان: ضرورة الإسراع بمعدلات تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها

لخدمة 6 أكتوبر وربطها بالجيزة.. وزير الإسكان يستعرض التصميمات النهائية لمشروع الأتوبيسات السريعة الذكية

الجزار: لن نسمح بظهور أي مخالفات بالمدن الجديدة.. ولا تهاون فى تطبيق القانون

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا.. ومؤتمر صحفي لنادي بيراميدز لإعلان التعاقد مع شريف إكرامي

قرارات جمهورية بنقل وتعديل أقدمية ومعاش مستشارين بقضايا الدولة

مستشار المفتي يوضح حقيقة وقوف الملائكة عند المسجد لتسجيل المبكرين لصلاة الجمعة

في ليلة عودة الجماهير.. قمة نارية بين بايرن ميونخ وإشبيلية بـ كأس السوبر الأوروبي

بعد دبابة محمد رمضان.. تعرف على سعر ومواصفات أشهر سياراته.. صور

AdvertisementS

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط

ابنها متهم بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

عقب فوزه بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم الاعتراف بـ لوكاشينكو كرئيس لبيلاروسيا

هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي أو أخو زوجي .. اعرف الرأي الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع