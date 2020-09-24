وزير الإسكان: الاستفادة من الموارد البشرية للإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة.





وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية والتوسع العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.





وشدّد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والعمالة المتاحة لدى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وتوزيع تلك العمالة بما يتلاءم مع متطلبات العمل، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة.



