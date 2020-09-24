AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير العدل اللبنانية تنتقد استدعاء المدنيين أمام المحاكم العسكرية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
وزيرة العدل اللبنانية
وزيرة العدل اللبنانية
Advertisements
محمود نوفل
انتقدت وزيرة العدل اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم استدعاء المحاكم العسكرية لأشخاص مدنيين، حيث أكدت أن استدعاء مدنيين إلى القضاء العسكري يفتح مجددا ملف المحاكم الاستثنائية.


وقالت نجم، في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إقرار التعديلات القانونية بات ملحا لحصر اختصاص هذه المحاكم بالغاية التي تبرر وجودها ويبقى الأساس حماية حقوق الأفراد الأساسية التي تعلو ولا يعلى عليها".


ويُشار إلى أنه تم استدعاء الناشطين، داني مرتضى وأليكس بوليكوفيتش، للمثول أمام القاضي المنفرد العسكري في ثكنة فخر الدين الدين بسبب تعاملهم بعنف مع القوى الأمنية خلال تظاهرة أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء في 14 يناير الماضي.


وكانت دعت المجموعات الناشطة في انتفاضة 17 أكتوبر إلى تنفيذ اعتصام اليوم، الخميس 24 سبتمبر، أمام ثكنة فخر الدين في الرملة البيضاء، تحت عنوان "رفضًا للدولة البوليسية"، تزامنًا مع مثول الناشطين الذين تم استدعاؤهم مؤخرًا أمام المحكمة العسكرية، بتهم "التعامل بشدة مع القوى الأمنية والذم بالمؤسسة العسكرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار بيروت.. محتجون يهاجمون​ وزيرة ​العدل اللبنانية ويطالبونها بالاستقالة​

استقالة وزيرة العدل اللبنانية ماري نجم

وزيرة العدل اللبنانية تتقدم باستقالتها من الحكومة

بناء على اقتراح ماري نجم.. إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي

لا يزال البحث جاريا.. الجيش اللبناني يعلن انتشال 5 جثث لضحايا انفجار بيروت

استقالة حسان دياب.. دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت تنتصر على تحالفات السياسة

ترشيحاتنا

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط

بنى كنيسة في روسيا.. القبض على رجل يدعي أنه تناسخ لـ سيدنا عيسى

هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي أو أخو زوجي .. اعرف الرأي الشرعي

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

AdvertisementS

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط

ابنها متهم بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

عقب فوزه بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم الاعتراف بـ لوكاشينكو كرئيس لبيلاروسيا

فى ذكرى رحيل درية أحمد.. عدد زيجاتها وابنتها فنانة شهيرة ضحت مرتين من أجلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع