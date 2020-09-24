صحف الإمارات اليوم: لقاء القاهرة الثلاثي يدعم السلام الليبي.. السعودية تضع شروطا قبل مجيء المعتمرين من الخارج.. استنفار أوروبي مع استفحال كورونا.. ورعب بأمريكا

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذج استثنائي للتكامل الاقتصادي

خادم الحرمين يدعو للحزم ضد التطرف وإيران

مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة تلتقي المندوب الدائم لإسرائيل

وزيرا الخارجية والاقتصاد الألمانيان في "الحجر" بسبب كورونا

أمريكا تتجاوز 200 ألف وفاة بـ كورونا









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد سلطت صحيفة "الخليج" الضوء على ترحيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتعاطي الإيجابي الملموس لجميع الأطراف الليبية، سواء في شرق أو غرب ليبيا، مع آليات حل الأزمة، داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى توحيد المواقف؛ للخروج من الأزمة الراهنة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق جميع الاعتبارات، فيما قال مصدر عسكري ليبي: إن انفجارًا وقع، أمس الأربعاء، قرب قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس، التي تسيطر عليها تركيا؛ من جرّاء حريق في سفينة تحتوي على مواد متفجرة.









وأضاف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر:، أن الرئيس السيسي استقبل أمس، الأربعاء، عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة؛ وذلك في سياق الجهود المصرية المستمرة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة، ودعم شعبها في المحافظة على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.









محليا، أبرزت صحيفة "الوطن" إعلان ىوزارة الصحة الإماراتية، أمس الأربعاء، تسجيل 1083 إصابة جديدة بعد إجراء 103 آلاف و199 فحصًا جديدًا وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 87 ألفًا و530 حالة.









كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 406 حالات.









كما أعلنت الوزارة عن شفاء 970 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 76 ألفًا و995 حالة.









وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" تواصل أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت في إطار جهودها الحثيثة لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر، حيث سيرت قافلة مساعدات إغاثية تضمنت توزيع 21 طنا و400 كيلو جرام استفاد منها، 2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية تريم.









وقالت صحيفة "البيان" إن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مثل نموذجًا استثنائيًا للتكامل والشراكة بين البلدين، على المستويين العربي والإقليمي، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك من أجل سعادة ورخاء الشعبين الشقيقين.









وأشارت صحيفة "الخليج" إلى لقاء الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في باريس، وزير خارجية فرنسا، جون إيف لودريان، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.









وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.









وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى إعلان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استئناف العمل بشأن إصدار مختلف التأشيرات فيما عدا تصاريح العمل وذلك ابتداء من اليوم الموافق 24 سبتمبر 2020.











وأوضحت الهيئة أن استئناف عمليات إصدار أذونات الدخول يأتي في إطار تخفيف القيود وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي ودعم عجلة النمو بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة ثانية.









عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة "الإمارات اليوم" على إعلان نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبد الفتاح مشاط، أن السماح للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها بأداء العمرة والزيارة سيتضمن اشتراطات وشهادات صحية قبل المجيء إلى المملكة.









وقال مشاط، في تصريحات لقناة الإخبارية، أمس، إن جميع المراحل الأربع الخاصة بالسماح بأداء العمرة والزيارة المعلن عنها، ستخضع للتقييم بشكل مستمر من خلال وزارة الصحة والجهات المعنية.









كما ركزت صحيفة "الخليج" على تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، أهمية الوقوف بحزم أمام الدول الداعمة لإيديولوجيات متطرفة عابرة للأوطان، وقال في كلمة المملكة أمام أعمال الدورة 75 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «هي أيديولوجيات تسعى في كثير من الأحيان لتغطية تطرفها وطبيعتها الفوضوية التدميرية بشعارات سياسية زائفة»، وطالب بتجريد ميليشيات «حزب الله» من السلاح، ودعا لموقف دولي حازم لمواجهة نووي إيران.









وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى استقبال لانا زكي، نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، السفير جلعاد إردان، المندوب الدائم لدولة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وذلك في أول لقاء عقب توقيع معاهدة السلام بين البلدين في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.









وقد أكد سفيرا البلدين - خلال الاجتماع - أهمية التعاون في حشد الجهود لتعزيز السلام في المنطقة، وبحثا كيفية مساهمة العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في إتاحة فرص هائلة أمام البلدين والمنطقة بأسرها.









وذكرت صحيفة "الخليج" أن باخرة مساعدات سيّرتها «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي وصلت إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، بتوجيهات من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة؛ لدعم المتأثرين من انفجار مرفأ بيروت، وتحسين أوضاعهم الإنسانية.









وتحمل الباخرة على متنها 2400 طن من الاحتياجات الإغاثية التي تضمنت المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، والمعقمات ووسائل الوقاية وأدوات التخفيف من آثار تفشي جائحة «كوفيد-19»









دوليا، أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بتجاوز الولايات المتحدة عتبة 200 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما دفعت موجة قياسية من الإصابات الجديدة السلطات في أوروبا إلى إعادة فرض قيود صحية صارمة، وذلك بعدما أُصيب أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجدّ في القارة منذ ظهور الوباء في الصين، يأتي ذلك، فيما أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 31.6 مليونًا حتى صباح أمس.









وأشارت صحيفة "البيان" إلى إعلان اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، الخميس، أن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم 23 سبتمبر، انخفاضا من عشر حالات في اليوم السابق، وقالت اللجنة إن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.









وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ثاني وزير في بلاده يدخل الحجر الصحي أمس، الأربعاء، بعدما قال إنه سيلزم بيته بعد مخالطته مساعدا لوزير آخر بالاتحاد الأوروبي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.









وأمس كذلك، اضطر وزير الخارجية هايكو ماس لإلغاء زيارة للأردن والدخول في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.









ورغم أن الفحوص التي أجريت للوزيرين حتى الآن جاءت نتائجها سلبية، فإن التطورات تسلط الضوء على إمكانية دخول الأنشطة الحكومية والدبلوماسية في حالة فوضى مع تأهب أوروبا لموجة ثانية محتملة من الجائحة.









وأفادت صحيفة "البيان" بإعلان شرطة لويفيل إصابة اثنين من عناصرها بالرصاص واعتقال مشتبه به خلال تظاهرات شهدتها مساء أمس، الأربعاء، المدينة الواقعة في ولاية كنتاكي الأمريكية احتجاجًا على قرار النيابة العامة محاكمة شرطي واحد فقط بقضية مقتل المواطنة السوداء بريونا تايلور في مارس.







