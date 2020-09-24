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اقتصاد

أرباح الشرقية للدخان ترتفع خلال 2020/2019 وتسجل 3.794 مليار جنيه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني خلال 2019 -2020، عن ارتفاع أرباحها سنويًا.

وقالت الشركة اليوم، إنها حققت أرباحًا بلغت 3.794 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.733 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.


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وحققت الشركة أرباحًا بلغت 3.13 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.895 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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