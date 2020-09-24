أرباح الشرقية للدخان ترتفع خلال 2020/2019 وتسجل 3.794 مليار جنيه

كشفت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني خلال 2019 -2020، عن ارتفاع أرباحها سنويًا.





وقالت الشركة اليوم، إنها حققت أرباحًا بلغت 3.794 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.733 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.