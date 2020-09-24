أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة جديدة من تويتر تضيفها لأول مرة.. وسامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy S20 FE

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أتاحت شركة آيبك جيمز Epic Games، لعبة Rocket League مجانا للعب اليوم، وستمنحك الشركة مالكة لعبة فورتنايت الشهيرة 10 دولارات لإنفاقها في متجرها، ويمكنك الحصول على هذه الصفقة من اليوم وحتي 23 أكتوبر القادم.
صرحت خدمة شوبيفاي Shopify، سجلات العملاء التجار الخاصة بها تعرضت لخرق بيانات أثر على في أكثر من 200 تاجر على منصتها، بعد أن حاول موظفان يعملان لديها سرقة سجلات الشركة.
بعد طرح التغريدات الصوتية لنظام التشغيل iOS في شهر يونيو الماضي، يختبر حاليا موقع التدوينات العالمي تويتر Twitter، ميزة جديدة يضيفها لأول مرة تسمح للمستخدمين بتسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها عبر الرسائل المباشرة.
أتاحت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الذكي الأحدث Galaxy S20 FE، للحجز المسبق في الولايات المتدة على أن تبدأ المبيعات في أوائل شهر أكتوبر القادم.
وضعت الشركة المالكة لتطبيق تطبيق تيك توك الشهير TikTok، قيودا جديدة ضد الإعلانات الضارة التي يتم عرضها على المنصة، حيث تعرض تطبيق الفيديو الشهير لانتقادات متزايدة خلال الآوانة الأخيرة بعد الترويج لنظام غذائي خطير.