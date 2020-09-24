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شاب يحلم بالاشتراك فى الاختيار 2.. ويبدع فى الأداء التمثيلى على صباح البلد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
الراوى محمد إمام
الراوى محمد إمام
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ريهام فيكتور
قال الراوى محمد الإمام إنه يتعلق بشعر عبد الرحمن الأبنودى، لافتًا إلى أنه حاصل على المركز الأول جمهوريًا عام 2018 بمهرجان "الآفاق المسرحى" الذى يرأسه الفنان محمد صبحى.


وأضاف محمد الإمام، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه حصل أيضًا على المركز الأول فى موهبة التمثيل بجامعة المنصورة.


وأشار إلى أنه فكر فى دمج الشعر الخاص بالشاعر عبد الرحمن الأبنودى، ومزجه مع الأداء التمثيلى ليخرج بشكل جيد يرضى الجماهير على السوشيال ميديا.


وأوضح أن تمثيل المسرح هو من علمة الحفظ بشكل أسرع، منوهًا إلى أنه يحب تقديم أدوار التراجيديا والحزن لإظهار موهبة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يشارك فى مسلسل "الاختيار 2"، ومسلسل "موسى" مع محمد سلامة.
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