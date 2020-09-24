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توك شو

مستثمر في جنوب سيناء: طفرة كبيرة بمحمية المنار بعد تطوير الشاطئ.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال المهندس حمد عمر، أحد المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، إن منطقة الفنار محمية طبيعية،  تعتبر من أجمل المناطق التي يتوافر بها جميع الرياضات، منوها إلى أنها تمتلك مجموعة كبيرة من الأسماك، والشعب والكائنات البحرية، إضافة إلي صفاء ونقاء المياه بشكل كبير.

وأضاف حمد عمر، خلال حواره في برنامج"هذا الصباح" ،" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز، مع الإعلامية"خلود زهران، أن الفنار تشتهر برياضة الغوص للسياح، كما أنها عامل جذب مهم للسياحة، موضحا أن حجم الشاطئ متسع، و تم به مجموعة من التجديدات بأمر من محافظ جنوب سيناء،ما أدي إلي طفرة كبيرة ملحوظة في الشاطئ. 

وأشار "عمر"، إلي أن الأمن والإستقرار السياسي عاملين هامين بالمنطقة لكي يبدأ أي استثمار بها، بالرغم من أن الفنار كان صحراء بحياة بدائية، ولكن عملت المحافظة على تقديم جميع التسهيلات لبناء تلك المحافظة، مشيدا بأن كل الخدمات الموجودة تعتمد على توظيف الشباب.

وأكد "أحد المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء"، أن مدينة شرم الشيخ تمتلك كل دور العبادة،و شعبها لا يتحلى بأي نوع من العنصرية ويعيشون في أخوة وسلام، مشيرا إلي أن التنمية وتحسين البنية التحتية يعملون علي تشجيع المستثمرين على استثمار وتطوير أكبر.

وأوضح  أن افتتاح محافظ جنوب سيناء مشروع شارع مصر عام 2019، أدي إلي طفرة كبيرة جدا،حيث عمل المشروع على توفير جميع الأنشطة الخدمية بأسعار مناسبة، متابعا أن جميع المستثمرين بالمحافظة قاموا بخصم 75% من قيمة الإيجار في ظل جائحة كورونا.

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