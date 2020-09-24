لا تغفليها.. علامات الإصابة بسموم الجسم وأطعمة تخلصك منها بدون أدوية



علامات الإصابة بسموم الجسم

وقت واحد، إليك أبرز تلك علامات الإصابة بسموم الجسم وفقا لموقع Bright Side.



1. زيادة الوزن: الزيادة مستمرة في وزنك قد يكون ذلك علامة أن جسمك مليء ب السموم .



2. التعب المستمر:



يمكن للإفراط فى تناول الكافيين أن يعطل وظائف الغدة الكظرية بشكل سلبي عن طريق إجبار جسمك على البقاء في حالة تأهب لطرد السموم.



3. الأرق:



ترتفع مستويات الكورتيزول لدى الأفراد الأصحاء في الصباح وتنخفض تدريجيًا على مدار اليوم، وينتج عن الأرق على المدى الطويل مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب



4. صداع لا يمكن تفسيره:





الصداعً المستمرًا بعد استهلاك الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى الصداع مثل تلوين الطعام والمواد الحافظة والمعادن الثقيلة.

وفقا لموقع "برايت سايد"،