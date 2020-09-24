لا تغفليها.. علامات الإصابة بسموم الجسم وأطعمة تخلصك منها بدون أدوية

بدون أدوية.. طرق طبيعية لإزالة سموم الجسم
لا تغفليها .. علامات الإصابة بسموم الجسم
لا تغفليها .. علامات الإصابة بسموم الجسم
أبرزها الليمون ..أطعمة تخلصك من سموم الجسم
علامات عديدة تدل على أن جسمك مليئا بالسموم مما يضر بجهاز المناعة والكليتين والكبد في وقت واحد.. إليك أعراض الإصابة بسموم الجسم وحيل تساعد الجسم على التخلص من السموم وأطعمة تساعد على التخلص من السموم عن طريق الإخراج.
علامات الإصابة بسموم الجسم
علامات الإصابة بسموم الجسم
وفقا لموقع "برايت سايد"، وقت واحد، إليك أبرز تلك علامات الإصابة بسموم الجسم وفقا لموقع Bright Side.
1. زيادة الوزن:
الزيادة مستمرة في وزنك قد يكون ذلك علامة أن جسمك مليء بالسموم.
2. التعب المستمر:
يمكن للإفراط فى تناول الكافيين أن يعطل وظائف الغدة الكظرية بشكل سلبي عن طريق إجبار جسمك على البقاء في حالة تأهب لطرد السموم.
3. الأرق:
ترتفع مستويات الكورتيزول لدى الأفراد الأصحاء في الصباح وتنخفض تدريجيًا على مدار اليوم، وينتج عن الأرق على المدى الطويل مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب
4. صداع لا يمكن تفسيره:
الصداعً المستمرًا بعد استهلاك الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى الصداع مثل تلوين الطعام والمواد الحافظة والمعادن الثقيلة.
حيل بسيطة للتخلص من سموم الجسم
للتخلص من سموم الجسم إليك مجموعة حيل بسيطة يمكنك البدء فى تطبيقها يقدمها موقع هيلث
- الإكثار من شرب الماء ما يقارب 8 أكواب يوميًا.
- ممارسة الرياضة وخاصة المشي .
- الإكثار من تناول الخضراوات ( البقدونس / الخس /الفجل / الكرفس ) .
- تناول معلقة من العسل صباحًا .
-تناول مغلي القرفة واليانسون مساءً .
- الاهتمام بتناول الأسماك.
أطعمة تخلصك من سموم الجسم
على الجانب الآخر لحسن الحظ، كشف موقع "health line" عن أبرز الأطعمة التي تساعد في التخلص من سموم الجسم، وتشمل:
أطعمة تخلصك من سموم الجسم
بجانب الحيل السابقة التى تساعد على تخلص الجسم من السموم يلعب النظام الغذائى دور كبير فى التخلص من السموم إليك أبرز الأطعمة التى يجب إدخالها والتى تساعد الجسم على التخلص من السموم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
-المكسرات .. تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة.
- الفول لديه قدرة على امتصاص السموم الموجودة على جدار الأمعاء.
- الليمون ..يحتوي على فيتامين (c) الذي يحلل السموم ويطهره الجسد منها، ويحافظ على نسبة حمضية الجسم.
- الثوم ..يحتوي على حمض الكبريتيك وهو عامل مزيل للسموم بطريقة طبيعية، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة