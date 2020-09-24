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أخبار العالم

إمكانية إصابة 10 آلاف يوميًا..وزير الصحة البريطاني يصدم الجميع حول إصابات كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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شريف سيد
حذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الخميس، من إمكانية إصابة 10 آلاف بريطاني يوميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في حالة استمرار الوضع على النحو الحالي. 

وقال هانكوك في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن عدد الإصابات في بريطانيا لا يزال أقل من فترة الربيع، إلا أنه حث الشعب على الحفاظ على التباعد الاجتماعي. 

وأضاف: "بالأمس كان لدينا  أكثر من 6000 شخص ثبتت إصابتهم في الـ 24 ساعة الماضية. هذا مشابه لأعلى المستويات في الذروة من حيث عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم، ولكن في ذلك الوقت، قدرنا من خلال الاستطلاعات أن أكثر من 100000 شخص يصابون بالمرض يوميًا ، لكننا وجدنا حوالي 6000 منهم فقط من خلال الاختبار". 

وتابع: ""نقدر الآن أن أقل من 10000 شخص يوميًا يصابون بالفيروس، وهذا مرتفع للغاية ولكنه لا يزال أقل بكثير مما كان عليه في الذروة، ومن خلال الاختبارات الجماعية التي أجريناها ... وجدنا بالأمس أكثر من 6000 منهم."

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس الأربعاء، أن بلاده ستكون بحاجة إلى إغلاق كلي ثان للسيطرة على انتشار فيروس كورونا إذا لم تنجح الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

تأتي تحذيرات راب بعد يوم من إعلان جونسون، فرض إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة

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