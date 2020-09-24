AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جونسون إلى الشعب البريطاني: يمكننا إنقاذ العديد من الأرواح ومحاربة كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
Advertisements
شريف سيد
طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، الخميس، من الشعب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وذلك لعدم تفاقم الوضع من جديد، مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال جونسون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يقع على عاتق كل واحد منا أن يتذكر الأساسيات، نغسل أيدينا، ونغطي وجوهنا، ونراقب التباعد الاجتماعي - واتباع القواعد". 

وأضاف: "ثم يمكننا محاربة هذا الفيروس وإيواء اقتصادنا وإنقاذ العديد من الأرواح". 

وحذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الخميس، من إمكانية إصابة 10 آلاف بريطاني يوميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في حالة استمرار الوضع على النحو الحالي. 

وقال هانكوك في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن عدد الإصابات في بريطانيا لا يزال أقل من فترة الربيع، إلا أنه حث الشعب على الحفاظ على التباعد الاجتماعي. 

وأضاف: "بالأمس كان لدينا  أكثر من 6000 شخص ثبتت إصابتهم في الـ 24 ساعة الماضية. هذا مشابه لأعلى المستويات في الذروة من حيث عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم، ولكن في ذلك الوقت، قدرنا من خلال الاستطلاعات أن أكثر من 100000 شخص يصابون بالمرض يوميًا ، لكننا وجدنا حوالي 6000 منهم فقط من خلال الاختبار".

وتابع: "نقدر الآن أن أقل من 10000 شخص يوميًا يصابون بالفيروس، وهذا مرتفع للغاية ولكنه لا يزال أقل بكثير مما كان عليه في الذروة، ومن خلال الاختبارات الجماعية التي أجريناها.. وجدنا بالأمس أكثر من 6000 منهم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصنيفها كأسوأ دولة.. بريطانيا قررت حظر إعلان وفيات كورونا

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. جونسون يهدد البريطانيين بإغلاق البلاد بالكامل

بتحية الإسلام.. بوريس جونسون يبث تهانيه بعيد الأضحى.. فيديو

بريطانيا تشهد أكبر زيادة يومية في عدد إصابات كورونا منذ 6 أسابيع

رغم مخاوف الموجة الثانية لكورونا.. وزير الصحة البريطاني: حكومتنا لا تفكر في التوسع باستخدام أغطية الوجه

مع عودة المدارس: دراسات تطمئن قلوب أولياء الأمور.. وطرق حماية الأطفال من كورونا

ترشيحاتنا

في ليلة عودة الجماهير.. قمة نارية بين بايرن ميونخ وإشبيلية بـ كأس السوبر الأوروبي

مالوش كتالوج.. المصل واللقاح يكشف عن الأعراض المتشابهة والمختلفة بين كورونا والأنفلوانزا

مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا

فى ذكرى ميلاده .. 12 معلومة لا تعرفها عن محمد وفيق

باتشيكو مديرا فنيا للزمالك.. هل يكرر البرتغالي نجاح فيريرا أم فشل إيناسيو

بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط

ابنها متهم بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

عقب فوزه بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم الاعتراف بـ لوكاشينكو كرئيس لبيلاروسيا

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

فى ذكرى رحيل درية أحمد.. عدد زيجاتها وابنتها فنانة شهيرة ضحت مرتين من أجلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع