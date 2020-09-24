جونسون إلى الشعب البريطاني: يمكننا إنقاذ العديد من الأرواح ومحاربة كورونا

طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، الخميس، من الشعب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وذلك لعدم تفاقم الوضع من جديد، مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال جونسون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يقع على عاتق كل واحد منا أن يتذكر الأساسيات، نغسل أيدينا، ونغطي وجوهنا، ونراقب التباعد الاجتماعي - واتباع القواعد".





وأضاف: "ثم يمكننا محاربة هذا الفيروس وإيواء اقتصادنا وإنقاذ العديد من الأرواح".





وحذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الخميس، من إمكانية إصابة 10 آلاف بريطاني يوميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في حالة استمرار الوضع على النحو الحالي.





وقال هانكوك في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن عدد الإصابات في بريطانيا لا يزال أقل من فترة الربيع، إلا أنه حث الشعب على الحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وأضاف: "بالأمس كان لدينا أكثر من 6000 شخص ثبتت إصابتهم في الـ 24 ساعة الماضية. هذا مشابه لأعلى المستويات في الذروة من حيث عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم، ولكن في ذلك الوقت، قدرنا من خلال الاستطلاعات أن أكثر من 100000 شخص يصابون بالمرض يوميًا ، لكننا وجدنا حوالي 6000 منهم فقط من خلال الاختبار".







وتابع: "نقدر الآن أن أقل من 10000 شخص يوميًا يصابون بالفيروس، وهذا مرتفع للغاية ولكنه لا يزال أقل بكثير مما كان عليه في الذروة، ومن خلال الاختبارات الجماعية التي أجريناها.. وجدنا بالأمس أكثر من 6000 منهم".



