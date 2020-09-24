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محافظات

ضبط مدير مستودع لاستيلائه على 28 طن دقيق وبيعها بالسوق السوداء فى سوهاج

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أنغام الجنايني

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "م. م"، 49 عامًا، مدير مستودع دقيق بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لاستيلائه على 28 طن دقيق من حصة المستودع، وبيعها فى السوق السوداء.


وذلك في حملة دشنتها شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة.


جاء ذلك في إطار توجيههات اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بضبط الخارجين عن القانون في مجال التموين.


كما تم ضبط 52 قضية تموينية أخرى متنوعة:

·       8 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات

·        6 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن

·        9 قضايا عدم الأعلان عن الأسعار

·       5 قضايا عدم حمل شهادة صحية

·       5 قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز

·       6 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز

·       4 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية

·       3 قضايا ادارة منشأة بدون ترخيص

·       5 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز

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