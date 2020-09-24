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منوعات

إطلاق أول براند ملابس لقصار القامة في مصر.. تفاصيل وصور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:18 م
نسمة يحيى والمصور
نسمة يحيى والمصور محمد عاطف
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يارا زكريا
أطلقت نسمة يحيى، أول عارضة أزياء لقصار القامة في مصر، أول براند ملابس خاص بها، وحمل اسم "breeze"؛ لبساطته واختلافه كما يمثل معنى اسمها باللغة الإنجليزية، إضافة إلى عمل فوتوسشن لأزياء الكولكشن.


وقالت «نسمة»، في تصريح لـ «صدى البلد»، إن الدافع وراء إطلاقها البراند عدم وجود أي محلات ملابس لقصار القامة في مصر، وصعوبة وجود شيء مناسب سواء في محلات الأطفال أو الكبار، فشجعتها هذه المشكلة على تصميم الأزياء منذ أن كانت في الصف الأول الإعدادي، وإعطائها لشخص ينفذها.


وأضافت «يحيى» أن تصميم الملابس وتنفيذها بشكل شخصي سهل عليها الكثير في حياتها وأصبحت ترتدي أي شيء تريده، ودفعها هذا الأمر منذ سنة تقريبًا إلى التفكير في إطلاق هذا البرند.


وأوضحت مصممة الأزياء أن أول كولكشن في البرند أخذ منها أسبوعين، ويتضمن 6 قطع تناسب أي فتاة وفقًا لطبيعة جسدها من حيث الطول والفئة العمرية محجبة أو غير محجبة، مع وجود تنوع في الألوان بين الفاتح والداكن.


وأشارت إلى أنه يتاح توصيل أي قطعة من البرند إلى أي محافظة في مصر من خلال شركات شحن أون لاين تتعامل معها، لافتة: "الصعوبات اللي بتواجهني عدم وجود مؤسسة تدعمني حتى الآن أو شخصية مشهورة عالميًا، لأني نفسي أوصل للعالمية بمشروعي".


وأكدت أنها تتمنى في المستقبل توسيع البرند وانتشاره في العالم أجمع، كما أنها تجتهد لتصبح دكتورة جامعية بكلية التربية النوعية - قسم إعلام - جامعة المنصورة، مختتمةً: "سأجعل رسالة الماجستير - بإذن الله - عن أزياء قصار القامة والمشاكل التي يعانوا منها إضافة إلى الحلول".


وأكد محمد عاطف، المصور الفوتوغرافي، في تصريح لـ « صدى البلد»، أنه كان داعمًا لنسمة منذ البداية وكذلك كل أصحاب الهمم، إضافة إلى تصويره عدداً من القضايا المجتمعية التي تشغل الرأى العام دون مقابل، إيمانًا منه بأن الرسالة فعل وليس قولاً.


وقال «عاطف» إنه سيستمر في دعم نسمة إلى النهاية، لأنها تجتهد في خدمة قصار القامة رغم سنها الصغيرة "20 سنة"، مشيرًا إلى أنها تأتى من المنصورة لتصوير الفوتوسشن في القاهرة؛ لتوافر أماكن أكثر تناسب طبيعة أي كولكشن، مما يسهل الإعداد الجيد له، وخروجه إلى أرض الواقع. 




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