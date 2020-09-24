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سامح شكرى : فلسطين لازالت قضيتنا المركزية ونعمل مع كافة الأطراف لحلها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
سامح شكرى
سامح شكرى
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شيرين عادل

قال السفير سامح شكرى ، وزير الخارجية ،  إن القضية الفلسطينية لازالت القضية المركزية  والتى نعمل مع كافة الأطراف الوصول إلى  حل بشأنها وإقامة الدولة الفلسطينية . 

وأضاف " شكرى " خلال مؤتمر صحفى  لوزراء خارجية كل من الأردن وألمانيا وفرنسا ، أن مصر والأردن  أبرمت اتفاقيات  سلام  وأدى ذلك إلى تكثيف جهودهم لتحقيق السلام والتوصل مع الأطراف وتشجيعهم على الإقدام على خطوات بشأن القضية الفلسطينية  .

وأشار إلى أن البحرين والإمارات أقاما أيضأ اتفاقيات سلام أيضأ فيما يخص القضية الفلسطينية من شأنها تعزيز الشأن فى المنطقة  . 

وقد استهل السفير  سامح شكري، وزير الخارجية زيارته للعاصمة الأردنية عمان، لحضور أعمال اللجنة الرباعية حول فلسطين، بلقاء نظيره الأردني، د. أيمن الصفدي.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات أكدا خلالها على ثوابت مصر والمملكة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية المقدسات الإسلامية بالقدس.

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري،  أمس  الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع الذى عقد منذ قليل  بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.

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