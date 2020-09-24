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تعليم

رئيس جامعة دمنهور يتابع آخر المستجدات لمشروع إنشاء كلية طب الأسنان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

تفقد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الخميس، مشروع إنشاء كلية طب الأسنان وذلك لمتابعة الموقف الإنشائى وسير الأعمال والتطورات التى تمت بالمبني حتى الآن والوقوف على آخر المستجدات بالمشروع.


وأكد "صالح" أن العمل يتم على قدم وساق ويتم تقديم كل سبل الدعم وتذليل أية معوقات قد تواجه القائمين على تنفيذ المشروع حتى يتم البدء فى أعمال التشطيبات والتجهيزات اللازمة لبدء التشغيل.


ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل وحشد كافة الطاقات والإمكانيات حتى الانتهاء من المشروع، كما تم مناقشة الإنتهاء من التصميمات ورسومات التشغيل ليتم البدء فى تنفيذ أعمال التجهيزات اللازمة من  تركيب كراسي الأسنان والتكييفات المركزية والخاصة بحجرة العمليات والإفاقة.


وأنهى «صالح »، جولته بتفقد المبنى بالكامل حيث تم تقريبا الانتهاء من ترميمات الأسقف والكمرات بالإضافة إلى البدء فى الواجهات.


وأكد رئيس الجامعة أن مشروع إنشاء كلية طب الأسنان يعتبر طفرة هائلة وإضافة جديدة لجامعة دمنهور حيث يتم على مساحة ١٦٠٠ متر مربع من ٨ أدوار شامل المدرجات والمعامل ووحدة عمليات جراحة الوجه والفكين مما يخدم قطاع عريض من الطلاب من مرتادي جامعة إسكندرية وتخفيف الكثافة الطلابية وتحقيق العدالة فى توزيع الفرص بين المحافظات.


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رئيس جامعة دمنهور يتابع آخر المستجدات لمشروع إنشاء كلية طب الأسنان
رئيس جامعة دمنهور يتابع آخر المستجدات لمشروع إنشاء كلية طب الأسنان
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