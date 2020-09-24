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اقتصاد

إبراهيم سرحان: «ما يغلاش عليك» مهمتها تعزيز التجارة الإلكترونية ونشارك بقوة في دعمها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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محمد يحيي
قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية E-finance التابعة للحكومة؛ إن الشركة راعٍ قوي للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه من بين تلك المشروعات هي المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك".


وأضاف "سرحان"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشركة قامت بدور استراتيجي لتعزيز الشمول المالي ودعم التجارة الإلكترونية لخدمة المبادرة ككل  وأطرافها مثل المستهلك والصناع والتجار.


وأوضح أن المبادرة بمثابة تفعيل حقيقي لمنظومة الدفع الإلكتروني، وما تضمنته استراتيجة المجلس الأعلى للمدفوعات بغرض تعزيز الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي "الكاش" وإحلالها بتطبيقات الموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية.


وأكد أن الاحتكاك المباشر للقطاع الخاص بالجمهور وبشراكة الحكومة لتعزيز الخدمات الرقمية، خصوصا التجارة الإلكترونية، ساعد على تأهيل المستهلكين، وهو ما دفع الشركة لإطلاق 3 كيانات جديدة تتعلق بالشمول المالي والتجارة الإلكترونية بغرض تلبية احتياجات المواطنين على مستوى محافظات مصر وخدمة التوجهات الحكومية في ذلك الإطار.


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